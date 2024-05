„Kunst und Kuchen“: So lautet am Donnerstag, 16. Mai, 15 bis 16.30 Uhr, das Motto im Ludwigshafener Wilhelm-Hack-Museum (Berliner Straße 23). Das Thema der Veranstaltung ist „Poesie der Elemente: Luftig leicht“. Die Kosten für Teilnehmerinnen und Teilnehmer belaufen sich auf 15 Euro inklusive Kaffee und Kuchen. Eine Anmeldung ist erforderlich, und zwar dienstags bis sonntags jeweils von 11 bis 18 Uhr unter Telefon 504-3411 oder per E-Mail an anmeldung.whm@ludwigshafen.de.