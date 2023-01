Sichtweisen auf das Leben heute, auf Architektur und Natur zeigen Kunstschaffende im Laufe des Jahres in sechs Ausstellungen im Kunsthaus Frankenthal.

Bis 15. Januar sind „Skulpturen in Bewegung“ von Paul Hirsch zu sehen. Die mit der Kettensäge bearbeiteten, durchaus filigran wirkenden Holzskulpturen sind meist nicht fest miteinander verbunden, auch wenn sie sich scheinbar verhaken, sodass das vom Künstler gewünschte Spiel, die Bewegung entsteht.

Der Keramiker Stefan Engel (Jahrgang 1960) aus Schweisweiler und der Fotograf Jörg Heieck (Jahrgang 1964) aus Kaiserslautern sind von 4. Februar bis 5. März zu Gast im Kunsthaus. Beide widmen sich unter dem Titel „Texturized“ der Architektur und Landschaft. Engel abstrahiert und schafft futuristisch wirkende Behältnisse, in denen der Mensch eher nicht überleben könnte, auch wenn sie noch so spannend verschachtelt und bunt daherkommen. Ein krasser Gegensatz dazu sind Jörg Heiecks Fotografien. Er hält fest, wie und wo Menschen leben und arbeiten, in nüchternen, anonymen Wohnanlagen, in der flirrenden Geschäftigkeit der City oder in ärmlichen Gegenden irgendwo auf der Welt.

Computermalerei trifft Holzdruck

Annette Ziegler (Jahrgang 1939) aus Karlsruhe und Dieter Kühn (Jahrgang 1944) beschäftigen „Orte – Landschaften und Figuren“, die sie vom 15. Juli bis 20. August im Kunsthaus präsentieren. Dieter Kühn experimentiert mit Foto und Computer. Er abstrahiert und verdichtet – und doch meint man einen Maiskolben, ein Vögelchen oder Seerosenblätter in seiner Computermalerei zu entdecken. Die Arbeiten sind farbintensiv, aber auch zart. Annette Ziegler hat sich für den Holzdruck entschieden, wobei sie eigenwillige Formen und Muster übereinander und nebeneinandersetzt. Ihre Arbeiten sind aber auch der Natur nachempfunden und haben verfügen durchaus über eine starke Prise Humor.

Professorin Tina Stolz vom Institut für Kunstwissenschaft und Bildende Kunst der Universität Landau ist mit Kunststudenten vom 16. September bis 22. Oktober im Kunsthaus Frankenthal. „Herz aus Papier“ ist der Titel der Ausstellung. Von Grafiken über experimentelle Arbeiten und Aktionen bis hin zu Papier-Objekten spannt sich der Bogen, heißt es in der Ankündigung der Stadt.

Verknäuelte Linien, vernetzte Farbschichten

Den Abschluss im Jahresangebot der Stadt macht wieder ein Duo: Birgit König und Silvia Rudolf (beide Jahrgang 1957). Beide wollen mit Malerei und Papier die Zweidimensionalität verlassen und den Raum erobern, heißt es seitens der Stadt. Die Innenarchitektin Rudolf zeichnet Linien über Linien, die sie übereinanderlegt, wie Wolle verknäult und so eine dreidimensionale Assoziation erzeugt, mitunter sind es aber auch meist Seidenpapierschichten, die plötzlich wie ein „Wandhorn“ – so eine Arbeit aus 2015 – in den Raum hineinragen. Birgit König sagt über ihr schöpferisches Tun: „Ich möchte ein Gefühl von Raum malen.“ Das tut sie, indem sie in zahlreichen Farbschichten vernetzt und überlagert, sodass für den Betrachter „komplexe Bildräume mit changierender Tiefenwirkung entstehen“, heißt es auf ihrer Homepage.

Zweifellos ein Höhepunkt dürfte die Verleihung des Perron-Kunstpreises in der Sparte Porzellan sein. Künstler aus dem In- und Ausland eingeladen, sich mit dem Thema „Klassik trifft Moderne“ auseinanderzusetzen. Das bedeutet, dass die Stücke vom Stil her früheren Epochen zuzuordnen sind oder dem der heutigen Zeit entsprechen. Die Preisträger werden am 13. Mai bei der Eröffnung der Ausstellung ausgezeichnet. Eine Auswahl der eingereichten Arbeiten ist bis 11. Juni zu sehen.

Musik und Kunst in der Gartenanlage

Nicht fehlen dürfen Veranstaltungen in der sommerlichen Gartenanlage wie die Konzertreihe Musik im Garten, der Kunst- und Genussmarkt sowie als Premiere ein italienischer Abend – ein neues Format, das im Vorfeld noch näher von der Stadt vorgestellt wird.

Ergänzt wird das städtische Angebot mit Ausstellungen des Frankenthaler Lions-Club und der Frankenthaler Künstlerin Uschi Freymeyer, die sich zum Jahresende wieder Freunde einlädt.

Info

Weitere Informationen zu den einzelnen Ausstellungen unter www.frankenthal.de/kunsthaus.