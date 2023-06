Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„MAraum“ nennt sich ein aktuelles Projekt, das außergewöhnliche Orte in der Neckarstadt-West in kleine Festivalorte mit Musik, Kunst und Begegnung verwandelt. Die Vorbereitungen sind nun abgeschlossen: am 23. und 24. Juni ist es soweit, „MAraum“ öffnet seine Pforten. Zwölf Bands und drei Mannheimer Künstler*innen laden zur kunterbunten Kultur-Melange. Auch die Anwohner haben tatkräftig mitangepackt.

„Ich bin selbst sehr gespannt, wie es wird“, sagt Beril Yilmam-Kohl, Beauftragte für Musik und Popkultur bei Next Mannheim, das sich unter anderem um die