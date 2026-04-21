„Gemeinsam kreativ“ heißt das Projekt, an dem sich eine Gruppe von Demenzerkrankten und ihre Angehörigen beteiligen. Aktuell sind ihre Werke im Hack-Museum zu sehen.

„Das bin ich!“ – mit einem leichten Lächeln deutet ein Mann auf ein Bild im Wilhelm-Hack-Museum. Ein Bild der Ausstellung „Kunst ist Verbindung“. Er sagt nicht, dass er das Bild selbst gemalt hat. Als Teil einer Gruppe von Demenzerkrankten und ihrer Angehörigen, die sich im Museumsatelier trifft. Eine besondere Ausstellung.

Wenn Farben zu Brücken und Bilder zu Begegnungen werden haben Künstler letztlich vieles richtig gemacht. Aber kann man den Gemälden auch den Geisteszustand ihres Herstellers ansehen? Seit fast zwei Jahren trifft sich die Projektgruppe aus zwölf Personen im Museumsatelier – je zur Hälfte Demenzerkrankte und Angehörige. „Gemeinsam kreativ“ heißt das Kursangebot unter Anleitung von Kunsttherapeutin Heike Hambsch. Hier verbringen Erkrankte und ihre Angehörigen nicht nur gemeinsam Zeit bei einem gemeinsamen Hobby. In den unterschiedlichsten Techniken lernen sie hier auch, sich künstlerisch auszudrücken.

Lebendige Erinnerungen

Und so werden Farben nicht nur zu Brücken, sondern verzierte Hochzeitsbilder zu lebendigen Erinnerungen und Scherenschnitte zu Gefühlsausbrüchen. Das alles und noch vieles mehr lässt sich aus den 21 Bildern herauslesen, die Hambsch kurz vor Abschluss des Kursangebots aus unzähligen Werken ausgesucht hat. Mit einer besonderen Herausforderung: „Die Bilder sind von Erkrankten aber auch von Angehörigen“, erklärt sie. Jeder Besucher darf für sich selbst den Künstler herausfinden.

„Eine kleine, feine, besondere Ausstellung“, sagt Museumsmitarbeiterin Theresia Kiefer. Immerhin stellt das Museum nicht nur die Atelierräume zur Verfügung, sondern lieferte auch Inspiration. „Wir haben uns immer wieder an aktuellen Ausstellungen orientiert“, verrät Hambsch. An der „Poesie der Elemente“ zum Beispiel – in der aus einem ursprünglichen Einzelprojekt die Idee zur dauerhaften Kunsttherapie für und mit Demenzerkrankten entstanden ist. An der Ausstellung „Blindes Portrait“ und auch am neu interpretierten Jugendbild.

Inspirationsquelle und Arbeitsatelier

So war das Museum Inspirationsquelle und Arbeitsatelier in einem geschützten Umfeld gleichermaßen. „Wir haben viel abstrakt gearbeitet, aber auch mit Gegenständen und in unterschiedlichsten Techniken“, sagt Hambsch. Zumindest ein kleiner Teil davon wird in der Ausstellung erkennbar. Ein größerer Teil steckt in dem Buch, das Heike Hambsch für die Kursteilnehmer aber auch alle Interessierten erstellt hat. „Es ist wundervoll, hier arbeiten zu dürfen“, strahlt die Kunsttherapeutin.

Nicht nur die unmittelbar Beteiligten freuen sich über das Ergebnis. „Wir sind als Wilhelm-Hack-Museum sehr stolz auf diese Ausstellung und danken den Künstlern, dass sie ihre Werke mit den Besuchern teilen“, erklärt Kiefer zur Vernissage. Die Interpretation der Werke erhalte zusätzliche Komponenten. Sei es in Farb- oder in Formgebung, völliger Laie oder mit künstlerischen Grundlagen? „Es gibt keine Unterschiede zwischen den Bildern der Erkrankten und ihren pflegenden Angehörigen“, ist Heike Hambsch überzeugt.

In der Kunstbegeisterung definitiv nicht. So hoffen alle, dass das in Kooperation der Fachstelle „Älter werden“, der Kompetenzstelle Demenz und dem Demenzverbund Ludwigshafen eine Fortsetzung findet. „Aktuell läuft das Projekt bis zum 18. Juni“, so Hambsch. Danach sei zunächst einmal eine Pause zur Evaluierung vorgesehen. Und nicht nur die Kunsttherapeutin hofft, dass im Anschluss Möglichkeiten der Finanzierung für eine Fortsetzung gefunden werden. Auch die Angehörigen hoffen darauf. Immerhin gibt es schon jetzt eine Warteliste für die Teilnahme. Die Ideen werden Heike Hambsch ganz sicher nicht ausgehen. Und Inspiration liefert das Wilhelm-Hack-Museum nahezu unendlich.

Termin

„Kunst ist Verbindung“ wird bis 31. Mai im Ausstellungsraum für Projekte aus dem Museumsatelier im Wilhelm-Hack-Museum gezeigt. Der Eintritt ist frei.