Innerhalb von Minuten war sie weg, die „Kunst in der Tüte“, die Kulturschaffende schon mehrmals für Kinder gepackt haben. Am Freitag, 24. April, 10 Uhr gibt es neue Tüten mit Kreativ-Tipps für Kinder von fünf bis zehn Jahren vor dem Wilhelm-Hack-Museum, dem Kunstverein Ludwigshafen und dem Kulturcafé Franz & Lissy. „Besonders freue ich mich über die zwei Geschichten, die uns Natice Orhan-Daibel und Julia Ludwig geschenkt haben. Zur Bären-Geschichte hat uns Edith Lang eine Bastelvorlage für einen Hampelbären gestaltet und zur Geschichte Drahtwesen haben Freiwillige über 200 Drahtmännekens gebogen,“ erzählt Eleonore Hefner von Kultur Rhein-Neckar. Für alle, die bisher zu spät kamen: Eine weitere Auflage soll es am 8. Mai geben.