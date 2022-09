Am Samstag, 17. September, ab 16 Uhr, demonstriert das Bündnis „Wir frieren nicht für eure Krise“ auf dem Paradeplatz in Mannheim für einen Preisdeckel bei Strom, Gas und Lebensmitteln und für dauerhafte Entlastungen für Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen. Beteiligt am Bündnis sind nach Angaben der Verantwortlichen unter anderem Die Linke Mannheim, das Mannheimer Bündnis für gerechten Welthandel oder auch die Mannheimer Omas gegen Rechts. „Das sogenannte Entlastungspaket der Regierung ist völlig unzureichend. Die Einmalzahlungen und die Kindergelderhöhung um 18 Euro können die Kosten der Inflation und Energiepreisexplosion bei weitem nicht ausgleichen“, heißt es in einer Presseerklärung. Bereits in mehreren Städten Deutschlands gab es in den vergangenen Wochen Kundgebungen, die sich auf die Krisenpolitik der Bundesregierung beziehen.