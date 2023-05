Die Kinder im Fokus, als Leidtragende des Kriegs und als Stimmen für den Frieden. Unter dem Titel „Verlorene Kindheit“ wird am Donnerstag, 1. Juni, 17 Uhr, zu einer Ukraine-Kundgebung auf den Marktplatz in Mannheim geladen.„Das Programm wird fast ausschließlich von ukrainischen Kindern und Jugendlichen bis 17 Jahren zusammengestellt, denn der 1. Juni ist ja auch der Internationale Kindertag“, sagt Nico Kern, einer der Organisatoren von „Arena of Goodness“. Neben Gesangsbeiträgen, einer Zirkuseinlage, Reden und einer Ausstellungen von Gemälden junger Ukrainer wird es auch einen kleinen Benefizmarkt geben, dessen Erlöse ukrainischen Waisenkindern zugute kommen soll. Laut Unicef sollen bereits 1000 Kinder der russischen Invasion zum Opfer gefallen sein, täglich würden vier Kinder verletzt oder getötet. Als Sprecherin für die Kundgebung konnte die Journalistin Vera Marushchack gewonnen werden, die aus Kurachowe stammt. Die ostukrainische Stadt in der Region Donezk wurde erst dieser Tage wieder mit russischen Mehrfachraketenwerfern beschossen.