Das letzte Sexkino von Ludwigshafen steckt in Schwierigkeiten. Seit etlichen Monaten sieht sich der Betrieb wiederkehrenden Attacken durch Jugendliche ausgesetzt. Jetzt wurde nachts ein Hitler-Bild vor die Tür gestellt. Die Polizei ermittelt.

Bereits seit Anfang der 1970er Jahre gibt es in der Ludwigshafener Innenstadt ein kleines Erotikkino in der Amtsstraße. In Kabinen und Kinoräumen werden in „Mike’s Erotiktreff“ Sexfilme