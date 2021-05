Dank eines aufmerksamen Kunden ist am Montag ein Dieb in einer Friesenheimer Tankstelle gestellt worden. Laut Polizei betrat der 56-Jährige mittags die Räume in der Sternstraße und packte drei Dosen Tabak im Wert von etwa 90 Euro in seine Reisetasche. Ein 28-jähriger Kunde bemerkte, dass der Täter die Tankstelle zügig verlassen wollte, ohne zu bezahlen. Der junge Mann stoppte ihn und hielt ihn fest, bis die Polizei kam.