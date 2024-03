Zum gemeinsamen Fastenbrechen lädt das Kulturzentrum Fontäne unter Beteiligung der Kirchengemeinde Heilige Petrus und Paulus sowie in Kooperation mit den Ludwigshafener Einrichtungen Ela, Medical Academy & Café und Lernzirkel Ludwigshafen für Samstag, 16. März, um 17.45 Uhr ein. Impulse zum Thema „Fasten aus religiösen und gesundheitlichen Gründen“ geben Imam Eset Mavinehir und Mustafa Değirmenci. Moderatoren sind Christiane Ludwig und Andreas Massion. Die Veranstaltung findet im Prälat-Walzer-Haus der Kirche St. Ludwig (Wredestraße 24) statt. Die Organisatoren legen Wert darauf, dass sich fremde Menschen begegnen und austauschen. Spenden können die Gäste für das Frauenhaus Ludwigshafen und das Tierheim. Anmeldungen bis Montag, 11. März, per E-Mail an info@fontaene-ev.de. Da die Anzahl der Plätze begrenzt ist und das Essen für alle reichen soll, werden die ersten 100 Anmeldungen berücksichtigt.