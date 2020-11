Fabian Burstein (38) kehrt im Januar in die Region zurück. Dann übernimmt er die Projektleitung Kultur/Veranstaltungen bei der Bundesgartenschau 2023 in Mannheim. Die Kultur soll bei der Schau eine tragende Rolle spielen. Burstein hat sich in der Metropolregion als Kulturmanager einen Namen gemacht. 2013 kam er aus Wien nach Mannheim, um die Leitung des Kulturzentrums Forum zu übernehmen. 2016 wechselte er über den Rhein nach Ludwigshafen, wo er im Kulturbüro für das Kulturzentrum Das Haus, die Kulturförderung und kulturelle Stadtentwicklung sowie mehrere Festivalformate zuständig war. Persönliche Gründe hatten ihn bewogen, 2019 zurück in seine Heimatstadt Wien zu gehen.