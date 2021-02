Kein Körperteil ist so vielseitig wie die Hand. In der Sprache finden sich unzählige Beispiele für ihre herausragende Rolle: Eine Sache wird in die Hand genommen, etwas lässt sich nicht von der Hand weisen und ein Ziel wäre zum Greifen nahe. Jede Epoche verbindet ihre eigenen Vorstellungen mit der Hand, wie Jochen Hörisch, Professor für Medienanalyse an der Universität Mannheim, in seinem Buch „Hände. Eine Kulturgeschichte“ erläutert. Und wenn Maschinen immer häufiger mit Sprache gesteuert werden, sagt das nach Hörischs Meinung viel über den Wandel der Menschheit aus – wir berichteten am 8. Februar in der Rezension „Ein echtes Hand-Buch“ über Hörischs Werk. Ausgewählte Texte stellt der Autor bei einer Zoom-Lesung der Mannheimer Abendakademie vor am Sonntag, 28. Februar, 15 bis 16.30 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung unter Telefon 0621 1076-150 oder www.abendakademie-mannheim.de nötig.