Der Mannheimer Nachtbürgermeister Robert Gaa soll in den nächsten Kulturausschuss eingeladen werden. Das hat das Gremium unter dem Vorsitz von Kulturdezernentin Cornelia Reifenberg (CDU) in seiner jüngsten Sitzung einstimmig entschieden. Der Anstoß kam von der Fraktion Grünes Forum und Piraten. Wie Heinz Zell erläuterte, habe die Einführung eines Nachbürgermeisters für eine deutsche Großstadt mehrere Vorteile. Ein Nachtbürgermeister könne dazu beitragen, das Nachtleben zu fördern und zu regulieren, indem er als Ansprechpartner für Anwohner, Unternehmen und Veranstalter dient. Durch eine bessere Koordination und Kommunikation könnten Konflikte zwischen verschiedenen Interessengruppen minimiert werden. Zudem könne der Nachtbürgermeister dazu beitragen, die Sicherheit und das Wohlbefinden der Bürger in den Nachtstunden zu verbessern, indem er beispielsweise Maßnahmen zur Vermeidung von Lärmbelästigung oder zur Gewährleistung eines reibungslosen Ablaufs von Veranstaltungen ergreift. Insgesamt könne ein Nachtbürgermeister dazu beitragen, das kulturelle und wirtschaftliche Potenzial einer Großstadt auch in den Nachtstunden optimal zu nutzen. Eine derartige Institution könnte nach Ansicht der Fraktion auch für Ludwigshafen Chancen und Möglichkeiten bieten.