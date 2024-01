Die Stadtratsfraktionen von SPD und Grünem Forum haben eine Sondersitzung des Kulturausschusses gefordert. Grund sind die Zukunft der Biennale für aktuelle Fotografie sowie die Folgen des früheren Auszugs des Nationaltheaters aus dem Pfalzbau. Die SPD fordert zudem, in der Sitzung über den Umgang mit Antisemitismus zu sprechen.

Die AfD-Fraktion schließt sich der Forderung nach einer Sondersitzung an. „Der Ausstieg des Mannheimer Nationaltheaters aus dem Mietvertrag mit dem Pfalzbau für die Jahre 2025 bis 2027 wirft nicht nur die künstlerische Planung des Pfalzbaus über den Haufen, sondern auch die Frage auf, welche finanziellen Folgen das für den städtischen Haushalt hat und wie diese abgemildert werden können. Eine Beantwortung dieser Frage kann nicht bis zum regulären Termin warten“, findet AfD-Fraktionschef Johannes Thiedig.

Noch dringlicher sei die Behandlung der Absage der Biennale für aktuelle Fotografie. „Unsere ganze Fraktion würde gerne wissen, wie es dazu kommen konnte, dass auch die Metropolregion ihren eigenen kleinen Documenta-Skandal bekommen hat. Wie konnte es nach Kassel wieder dazu kommen, dass ein Künstler mit einem privaten Faible für Judenhass und islamistische Mörderbanden Teil des Kuratorenteams werden kann?“

Thiedig fragt weiter: „Warum haben die beiden anderen Kuratoren nicht ihre kuratorische und künstlerische Verantwortung gegenüber der Biennale über ihre Solidarität mit jemanden gestellt, der Morde an Zivilisten rechtfertigt?“ Die Fraktion wolle weiterhin wissen, wie in Zukunft solche Kuratoren vermieden werden könnten, so der 47-Jährige.