Kultur im endlosen Lockdown – da wird auch diese Kolumne nicht einfacher. Ich komme selber nicht mehr aus dem Haus, weder als Kulturreporter, noch als Musiker. Manchmal bekomme ich Anrufe von befreundeten Künstlern, deren Nerven immer dünner werden. Kürzlich habe ich mit einem Musiker gesprochen, der seit Wochen kein Tageslicht mehr gesehen hat – und das ist keine Metapher. Sein Lebensrhythmus ist mehr und mehr aus dem Tritt geraten: Er ist immer schwerer aus dem Bett gekommen – wozu auch aufstehen, wenn es keine Proben, keine Auftritte gibt, die Tage immer gleich leer sind. Dann aber mal aufgestanden, hat er wie besessen geübt, durch die Nacht, bis in die Morgenstunden, bis zur Erschöpfung. Gesund ist das nicht. Die psychischen Folgen eines monatelangen Berufsverbotes zeigt keine Statistik. Deshalb ist es sehr wichtig, Initiativen, die Künstler fördern und ihnen Auftrittsmöglichkeiten geben, zu unterstützen.

„Bossa der Hoffnung“ auf der Konzertgitarre

Ein anderer Anruf kam von Martin Müller aus Karlsruhe. Er ist Kurator des Weisenheimer Gitarrenfestivals, das jährlich am ersten Wochenende im Februar in der Ehemaligen Synagoge Weisenheim am Berg stattfindet. Im Mittelpunkt steht die Konzertgitarre und die auf ihr gespielte Musik. Also von Barock bis Romantik, spanisch bis lateinamerikanisch und manchmal auch Neue Musik, manchmal auch in Duo und Triobesetzungen, teils auch mit weiteren Instrumenten. Natürlich muss das dieses Jahr ausfallen. Aber Müller und der Förderverein bieten ein kleines Trostpflaster: Am Samstag, 6. Februar gehen zwei Konzerte aus der Synagoge online: Um 16 Uhr spielt Jonas Khalil. Er interpretiert Werke klassischer Komponisten oft in eigenen Arrangements und wird auch eigene Kompositionen vorstellen. Um 18 Uhr spielt Martin Müller selbst. Er ist ein exzellenter Gitarrist und Kenner der brasilianischen Gitarrenmusik. Als Komponist verbindet er lateinamerikanisches Flair mit farbigen Jazzharmonien und fantasievollen Improvisationen. Den „Bossa Esperança“ hat er zu Beginn der Pandemie geschrieben und der „Bossa der Hoffnung“ ist wohl nötiger den je. Die Konzerte sind zugänglich über die Homepage des Fördervereins Ehemalige Synagoge. Während sonst die 80 Plätze in der ehemaligen Synagoge immer ruck-zuck weg sind, kann die Streams jeder sehen, auch nach dem Termin. Zugang über: www.ehemalige-synagoge-weisenheim.de. Der „Eintritt“ ist frei, Spendenkonto ist angegeben.

Spannung ohne Spezialeffekte

Zum Zeitvertreib schaue ich auch mal Filme und da vor allem alte Filme. Ich kann mit dem Blockbuster-Kino und computergenerierten Spezialeffekten nicht viel anfangen. Viel lieber reise ich in meine Kindheit, in der das ZDF seine Advents-Vierteiler gesendet hat. Die sammle ich so nach und nach auf DVD. So hatte ich schon ein Wiedersehen mit dem Seewolf, gespielt von Raimund Harmstorf, verfilmt 1971 nach dem Roman von Jack London. Da fand ich als Kind auch die Titelmusik total klasse. „Die Schatzinsel“ (1966) mit Michael Ande als Jim Hawkins und Ivor Dean, der den hinterhältigen Long John Silver ganz großartig darstellt. Die Geschichte stammt von Robert Louis Stevenson und ist ein Klassiker.

Die Hessen in den USA

Mein Faible für das Barock und seine Musik wurde nachhaltig angeregt von Vierteilern wie „Die merkwürdige Lebensgeschichte des Friedrich Freiherrn von der Trenck“ (1973) mit Matthias Habich in der Titelrolle. Besonders spannend fand ich, dass es den Trenck tatsächlich gegeben hat. Er hat seine Abenteuer noch selber aufgeschrieben. „Der Winter der ein Sommer war“ (1976) beruht auf historischen Tatsachen, nämlich dem Verkauf hessischer Soldaten an die Briten, die im Unabhängigkeitskrieg der amerikanischen Kolonien gegen die Rebellen kämpften. Noch vor mir habe ich „Des Christoffel von Grimmelshausen Abenteuerlicher Simplizissimus“ (1975), eine Geschichte aus dem 30-jährigen Krieg und wieder mit Matthias Habich in der Hauptrolle.

Die DVDs sind von verschiedenen Firmen veröffentlicht worden, lassen sich aber mit Titel und Jahreszahl leicht finden. Zudem gibt es in Wikipedia einen Eintrag „Abenteuervierteiler“, mit einer Übersicht, die zu den jeweiligen Artikeln der Verfilmungen führt.

Die Kolumne

Auch zu Corona-Zeiten geben wir freitags Kultur-Tipps in unserer Kolumne.