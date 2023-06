Startschuss für den Kultur-Pass: 200 Euro gibt es von der Bundesregierung als Kultur-Budget für junge Menschen, die in diesem Jahr 18 Jahre alt werden. Auch das Ludwigshafener Kino Cinestar im Walzmühlcenter nimmt am Angebot teil.Um junge Menschen und die Kultur zu unterstützen, hat die Bundesregierung nach dem Vorbild anderer europäischer Länder in Deutschland einen Kultur-Pass eingeführt. Jugendliche, die dieses Jahr 18 Jahre alt werden, erhalten ein Budget in Höhe von 200 Euro, das sie auf einer digitalen Plattform einlösen können. Zum Angebot sollen Konzerte, Theater- und Kinovorstellungen gehören, aber auch Eintrittskarten für Museen, Ausstellungen oder Parks sowie Bücher. In Ludwigshafen nimmt unter anderem das Kino Cinestar am Angebot teil. „Der Kultur-Pass ist ein tolles Angebot und wir freuen uns darauf, die Jugendlichen, die ihn nutzen, mit einem tollen Kinoprogramm begrüßen zu können“, sagt Theaterleiter Thomas Ahaus. Zum kostenlosen Ticket kommen die jungen Erwachsenen laut Presseerklärung, indem sie sich für den Kultur-Pass registrieren, die App herunterladen und das gewünschte Angebot dort auswählen. Weitere Infos im Netz: www.kulturpass.de.