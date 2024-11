Die Sommerbühne der Alten Feuerwache Mannheim lockt in der heißen Zeit viele Menschen an. Meist geht die Musik in die Beine, die Menschen tanzen. Doch wie genießt man ein unbestuhltes Konzert mit Gipsbein und an Krücken?

Wenn ich schon nicht tanzen konnte, wollte ich wenigstens bequem sitzen und die Musiker sehen. Zwar hatte ich einen Platz auf einer der Brüstungen ergattert,