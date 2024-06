Über ein gelungenes Fest trotz Wetterkapriolen freuten sich die Veranstalter am Freitagabend bei „Kultur im Hain“ in Rheingönheim. Von Mitmachaktionen und Spielen für Kinder am Nachmittag bis hin zum rockigen Bühnenprogramm am Abend kamen hier Jung und Alt auf ihre Kosten. Auch zwei Gewitter mit Regengüssen konnten der guten Laune nichts anhaben.

Schon am Vormittag war ein heftiger Platzregen mit erheblichen Wassermengen im südlichsten Stadtteil Ludwigshafens