Er war ein Pionier und Chef von Mannheims ältestem Nachtclub. Nun ist Tom Esselborn, der Besitzer des „Tiffany“, im Alter von 80 Jahren gestorben. Vor vier Jahren konnte er noch den 50. Geburtstag der oft als „Glitzerkeller“ bezeichneten, mitten in der Innenstadt gelegenen Diskothek feiern.

Als Thomas Essenborn im April 1969 gemeinsam mit Ralf Homeyer das „Tiffany“ in den Quadraten eröffnete, stand die Blütezeit des Disco-Zeitalters erst bevor. Viele Clubs verschwanden danach wieder, der Kellerclub aber blieb und ist über die Dekaden zu einem Kult-Club geworden. Auch, weil der Besitzer stets ein Händchen dafür hatte, welchen Trends gefolgt werden sollte – und welchen nicht.

Esselborn begeisterte sich früh für das Plattenauflegen, kaufte die Scheiben damals noch in Amsterdam, Paris und London. Als die Herrenbar „Beim Jupp“ in der Heinrich-Vetter-Passage in Mannheim schloss, wurde er gefragt, ob er nicht Geschäftsführer und Discjockey im neuen „Tiffany“-Club werden wolle. Seine Frau Gisela gestaltete die Innenräume mit weißem Marmor. Elf Jahre lang stand Essenborn selbst sieben Nächte in der Woche an den Plattentellern, erlebte das Disco-Fieber und viele musikalische und subkulturelle Clubentwicklungen von Soul bis Techno. Auch viele Promis wie Cat Stevens, Falco oder Adriano Celentano besuchten nach ihren Mannheim-Konzerten das „Tiffany“.

Ort voller Magie geschaffen

„Natürlich müssen sich Clubs wandeln, heute müssen sie auch Restaurant und Bar sein, aber man muss sich nicht immer neu erfinden, schließlich sind wir uns ja auch über 50 Jahre treu geblieben und haben zum Beispiel nie Eintritt verlangt. Wir verkaufen nicht Drinks und Musik, sondern Atmosphäre“, betonte Esselborn in einem Gespräch vor einem Jahr, als das „Tiffany“ wegen der Corona-Pandemie zwischenzeitlich schließen musste.

„Wir trauern um einen lebensfrohen und humorvollen Menschen, der mit seinem Charme Jung und Alt zu begeistern wusste und mit seinem herzlichen Lachen stets alle ansteckte. Mit seiner Passion zur Musik konnte er sich vor über 50 Jahren seinen Lebenstraum gemeinsam mit seiner Frau Gi erfüllen – das ,Tiffany’. Die beiden schafften einen Ort voller Magie, an dem Generationen vereint wurden und dessen familiäres Ambiente heute nicht mehr wegzudenken ist“, schreiben sein Sohn Milian Esselborn und Betriebsleiter Maximilian Dierschke auf Instagram. Und versprechen, dass „sein Glitzerkeller“ nie seinen Glanz verlieren wird.