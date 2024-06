Mit der BASF Wein Lounge im entspannten Ambiente des Ludwigsplatzes und einer Street-Food Meile direkt am Flussufer setzt das Rheinuferfest von Freitag bis Sonntag, 28. bis 30. Juni, eine Fülle kulinarischer Akzente.

Der BASF Weinkeller präsentiert in der Zusammenstellung des Getränkesortiments seine Heimat und die Sommerweinliste des Weinkellers, wie etwa den Riesling Buntsandstein oder einen Grauburgunder aus der Pfalz, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtmarketinggesellschaft Lukom. Der Publikumsliebling des Vorjahres „Sommer unter der Platane“, ein feinfruchtiger BASF Exklusiv-Weißwein, wird auch in diesem Jahr auf dem Ludwigsplatz nicht fehlen, genau wie die Riesling- und Roséschorle. Und auch die BASF-eigene alkoholfreie Schorle@Work ist wieder am Start, in diesem Jahr eine Trauben-Maracuja-Schorle. Laut Lukom kommen auch Rosé- und Rotwein-Freunde auf ihre Kosten. Auch das BASF-Verbundstoff-Bräu wird wieder ausgeschenkt und Cocktails – mit und ohne Alkohol – sollen das Angebot abrunden.

Die Küche der BASF Gastronomie bringt das kulinarische Flair der Partnerstädte Ludwigshafens zum Fest. So gibt es etwa Pide mit Spinat und Feta als Gruß an die türkische Partnerstadt Gaziantep, Fish and Chips mit Bezug zum englischen Havering, Merguez im Brötchen als Verbindung zum französischen Lorient und Corn Dog mit Käsewurst als Verknüpfung zu Pasadena (USA). Die Waffeln mit Vanillesahne sind ein kulinarischer Gruß aus Antwerpen im Nachbarland Belgien und auch Spezialitäten aus Sumgait (Aserbaidschan) und Swjahel in der Ukraine sind auf der Speisekarte zu finden.

Infos zu Jobs

In diesem Jahr sind erstmalig auch die Rekrutierungsexperten der BASF in der Weinlounge mit dabei: Berufserfahrene, die in die Gastronomie, Produktion, Technik oder Feuerwehr einsteigen wollen, sind eingeladen, sich über Einstiegsmöglichkeiten bei BASF zu informieren. Auch die Ausbildung informiert zu ihren freien Plätzen für 2024, unter anderem in den Bereichen Produktion, Elektro- und Metalltechnik, im Bereich Gastronomie und Hotel sowie für das Programm „Start in den Beruf“.

Für die musikalische Begleitung auf dem Ludwigsplatz sorgen Silke Hauck & Christoph Melzer am Freitag ab 19 Uhr. Das Duo Ear Candy spielt am Samstag ab 16 Uhr und ab 19 Uhr treten 2Motion – Music in Motion auf. Jens & Friends spielen am Sonntag ab 14 Uhr zum Abschluss des musikalischen Programms auf dem Ludwigsplatz.

Geöffnet hat die BASF Wein Lounge am Freitag ab 17 Uhr, am Samstag bereits ab 16 Uhr und an beiden Tagen jeweils bis 23.30 Uhr. Am Sonntag sind Öffnungszeiten von 12 bis 20 Uhr.

Schlemmen mit Rheinblick

An insgesamt 16 Ständen verknüpft die Street-Food-Meile mit ihrer Lage direkt am Ufer beim Platz der Deutschen Einheit den Genuss von Spezialitäten aus aller Welt mit direktem Blick auf die vorbeiziehenden Schiffe auf dem Rhein. Serviert werden unter anderem Tacos, Burritos und Quesadillas sowie der Street-Food Klassiker „Korean Corn Dog“. Geöffnet haben die Angebote in diesem Bereich des Rheinuferfestes am Freitag ab 17 Uhr, Samstag ab 12 Uhr jeweils bis 22 Uhr. Am Sonntag hat die Street-Food-Meile von 12 bis 20 Uhr geöffnet.