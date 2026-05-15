„Ein Vergnügen für Gaumen und Geist“ versprechen die Veranstalter für 12. Juni. Auf dem Lutherplatz in Mitte ist beim literarischen Menü Autor Jürgen Mathäß zu Gast.

Jürgen Mathäß schreibt fast ausschließlich über Wein: Artikel, Bücher – und Krimis. Auf dem Lutherplatz (bei Regen im Lutherturm) liest er laut Ankündigung aus „Seligmacher“, dem vierten Band seiner Reihe mit Kommissar Jan Badenhop von der Kripo Neustadt. Dieses Mal beschäftigen ihn ein Mord in der Villa Ludwigshöhe und ein gestohlenes Gemälde des Malers Max Slevogt. Eine weitere Leiche findet die Polizei in der Weinlage „Seligmacher“. Die Ermittlungen führen den Kommissar auch nach Ludwigshafen.

Passend zum Buchtitel erwartet die Gäste ein Wein aus der Lage „Seligmacher“. Das Team des Restaurants „La Torre Da Angelo“ serviert ein Drei-Gänge-Menü. Für die Musik sorgt Jens Bunge (Mundharmonika).

Beginn: 19 Uhr. Preis pro Person: 35 Euro. Getränke kosten extra. Anmeldungen unter Telefon 015560642127 oder per E-Mail an baerbel.baehr-kruljac@evkirchepfalz.de. Tickets gibt’s auch direkt im Restaurant im Lutherturm. Veranstalter ist „Am Lutherplatz“, die Bildungs-, Kultur- und Citykirchen-Arbeit im Protestantischen Kirchenbezirk Ludwigshafen, gemeinsam mit der Stadtbibliothek.