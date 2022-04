Der Erlös, der im März für die von Bäcker Görtz versteigerte Kuh „Bella“ erzielt worden ist, geht an die Initiative „Medizin für die Ukraine“. Das Geld sei bereits überwiesen worden, berichtet Petros Xylouris, Geschäftsführer des Zahnmedizinischen Versorgungszentrums Dr. Rossa & Kollegen in Ludwigshafen. Dr. Rossa hatte mit 7777 Euro den Zuschlag für das Kunstwerk erhalten, das bisher vor dem Eingang der Görtz-Zentrale in Rheingönheim stand. Bäcker Görtz und die Hafenbetriebe rundeten den Betrag auf 10.000 Euro auf. „Es ist unglaublich schlimm, was die Menschen in der Ukraine gerade durchmachen müssen. Die Situation bedrückt uns alle. Wir müssen uns stark machen und uns für Freiheit, Frieden und Demokratie einsetzen, denn so selbstverständlich diese Werte für uns waren, so erschreckender ist es, dass diese nun unmittelbar bedroht sind“, betont Xylouris. Mit dem Geld soll ein Beitrag für die Hilfe und die medizinischen Notfallprodukte für die Ukraine geleistet werden.