Hermine Schröder war 1938 Europameisterin im Kugelstoßen. Viele Jahre übte die Mundenheimerin sportlich in der zweiten Reihe, da diese Disziplin für Frauen nicht olympisch war. Einer ihrer Fabelrekorde fand allerdings keine Anerkennung.

Der offiziellen „Geschichte der Stadt Ludwigshafen“ von 2005 ist sie nicht einmal eine Erwähnung wert, in der Geschichte der europäischen Leichtathletik belegt sie dagegen für immer einen Ehrenplatz: Die Mundenheimerin Hermine Schröder (12. Februar 1911 - 9. August 1978) war vor über 85 Jahren die allererste von inzwischen 24 Europameisterinnen im Kugelstoßen und gehörte zwischen 1930 und 1938 zu den besten Athletinnen weltweit in dieser Disziplin. Doch selbst in ihrem Verein VTV 1883 Mundenheim, der vor rund 90 Jahren noch TV 1883 hieß, ist die kraftvolle einstige Weltklasse-Leichtathletin etwas in Vergessenheit geraten: „Natürlich ist ihr Name noch bekannt. Aber von ihrem familiären, beruflichen oder weiteren sportlichen Werdegang weiß heute bei uns kaum noch einer was,“ gibt der VTV-Vorsitzende Wolfgang Neßling freimütig zu.

Dabei war die unter dem Familiennamen Wüst geborene Ludwigshafenerin sportlich ein echtes „Ass“ und sorgte mehrere Jahre lang zumindest bei den Ludwigshafener Leichtathleten für helle Begeisterung. Am 12. Juli 1931 überraschte die bis dahin in Deutschland kaum bekannte 20-Jährige hinter dem Ausnahmetalent Grete Heublein (Barmen), die bis 1934 insgesamt fünf Weltrekorde im Kugelstoßen aufstellte, als Zweite bei den deutschen Meisterschaften. Ein Jahr später gewann Schröder mit einer Weite von 12,73 Metern gar erstmals selbst den Meistertitel. Dieses Kunststück wiederholte sie ein Jahr später. 1934 wurde Hermine Schröder ein zweites Mal deutsche Vizemeisterin hinter der legendären siebenfachen deutschen Titelträgerin Gisela Mauermayer (München), die mit einer Weite von 14,38 Metern weltweit erstmals bei den Frauen die „Schallmauer“ von 14 Metern durchbrochen hatte und damit im Kugelstoßen der Frauen in neue Dimensionen aufgebrochen war.

Weltrekord nicht anerkannt

Die Olympischen Spiele 1936 in Berlin standen vor der Tür, aber Frauen-Kugelstoßen stand damals (noch) nicht im olympischen Programm. Stattdessen mussten die Kugelstoßerinnen in Deutschland Platz machen für den Frauen-Diskus, dem man in Berlin eher Medaillenchancen einräumte. Als Folge gab es 1935 und 1936 in Deutschland deshalb zur Entlastung der Medaillen-Kandidatinnen mit zwei Disziplin-Möglichkeiten keine kräftezehrenden deutschen Meisterschaften im Kugelstoßen der Frauen. Wie erhofft sicherten sich in Berlin Gisela Mauermayer Diskus-Gold, Hilde Sommer (Breslau) Silber und Paula Mollenhauer (Hamburg) Bronze. Hermine Schröder gehörte in den folgenden drei Jahren jedoch weiterhin zur Leistungsspitze im Kugelstoßen und wurde hinter Gisela Mauermayer dreimal hintereinander deutsche Vizemeisterin. Dabei steigerte sie im Alter von 27 Jahren ihre persönliche Bestleistung 1938 zunächst auf 14,08 Meter. Diese Weite war damals eine Leistung auf Weltspitze-Niveau.

Sportlicher Höhepunkt für Hermine Schröder war dann am 17. September 1938 im Wiener Praterstadion im Finale der zwölf Qualifikationsbesten bei den Leichtathletik-Europameisterschaften mit erstmals Frauen-Kugelstoßen im Programm der kaum erwartete Gewinn der EM-Goldmedaille mit dem Meisterschaftsrekord von 13,29 Metern, der erst acht Jahre später 1946 überboten wurde. Zweite wurde Gisela Mauermayer mit 13,27 Metern vor der Polin Wanda Flakowicz (12,55). Ihre Goldweite von 13,29 Metern lag allerdings weit hinter dem damaligen Weltrekord von Grete Heublein zurück, die vier Jahre zuvor eine Weite von 14,38 Meter erzielt und damit die Kugel 1,09 Meter weiter gestoßen hatte als ihre Mundenheimer Konkurrentin. Doch Hermine Schröder stand im Zenit ihres Könnens: Bei einem Länderkampf noch im Jahr 1938 in Polen erzielte sie mit 14,60 Metern einen Fabel-Weltrekord, der jedoch wegen eines angeblichen Formfehlers nicht anerkannt wurde.

Für den Mundenheimer Turnverein war das Jahr 1938 dennoch in anderer Hinsicht erfolgreicher denn je: Die TV-Männerriege mit Kurt Hossfeld, Otto Höpfner, Eugen Birkle, Helmut Kehry, Karl Impertro und Karl Weber wurde beim Deutschen Turnfest in Breslau überraschend Turnfestsieger. Das gelang einer Mannschaft aus Ludwigshafen später in anderer Form nur noch dem TB 1889 Oppau, der mehrmals als deutscher Mannschaftsmeister im Kunstturnen mit Philipp Fürst und Günter Jakoby an der Spitze Sportgeschichte schrieb. Nach dem Zweiten Weltkrieg stellte sich Hermine Schröder in ihrer Freizeit als ehrenamtliche Leichtathletik-Trainerin in den Dienst ihres Vereins. Sie war noch jahrelang Frauenwartin im Leichtathletikverband Pfalz. 1969 verlieh ihr die Stadt Ludwigshafen – Schröder wohnte in der Marsstraße 15 – die Sportplakette.