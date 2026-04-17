Die größte finanzielle Investition seiner Vereinsgeschichte nach dem Bau seiner Sporthalle am Teichgartenweg vor rund 60 Jahren plant der KSC 1893 Friesenheim.

Der im damals noch selbstständigen Friesenheim vor mehr als 130 Jahren gegründete Club will in den nächsten beiden Jahren eine hochmoderne Sauna auf dem Dach der Vereinsgaststätte installieren und außerdem seine in die Jahre gekommene Sporthalle von Grund auf sanieren und in Teilbereichen sogar erweitern. Jeweils rund 400.000 Euro – zusammen also etwa 800.000 Euro – müssen für die beiden ehrgeizigen Projekte veranschlagt werden. „Wir hoffen auf Zuschüsse von Land und Stadt und ferner den Einstieg von Investoren,“ sagt der Vereinsvorsitzende Roland Veil, „wir planen vollauf ökonomisch und gehen davon aus, dass sich die Investitionen auf Dauer bezahlt machen.“

Sauna soll Lücke schließen

Die künftige Sauna nach schwedischem Modell aus feuerfestem Holz mit Platz für 32 Personen soll mit der darunter liegenden Vereinsgaststätte eine Einheit bilden und im Idealfall vom selben Pächter betrieben werden. „Davon würden Gastwirt und Saunabetreiber gleichermaßen profitieren,“ glaubt Veil, der mit dem Saunabau eine ärgerliche Lücke im Ludwigshafener Freizeit- und Gesundheitsangebot schließen möchte: Seit der Stilllegung des Hallenbades Nord gibt es in der Großstadt mit ihren rund 170 000 Einwohnern keinen Saunabetrieb mehr – obwohl nach Auffassung der KSC-Verantwortlichen in der Stadt auf jeden Fall eine rege Nachfrage nach einem solchen Schwitzbad besteht. „Das wäre auch eine echte Attraktion für den Stadtteil Friesenheim – eine von 7 bis 22 Uhr geöffnete Sauna mit Ruhebereich und freiem Blick über das weite Grün der angrenzenden Kleingärten.“

Der nach KSC-Berechnungen ansehnliche Pachtertrag aus dem Saunabetrieb ist ein Teil der vorläufigen Finanzierungsplanung für das sich anschließende benachbarte Projekt Hallensanierung. Dort sollen die maroden Elektroinstallationen modernisiert und die ebenfalls nicht mehr zeitgemäßen Sanitäranlagen erweitert und auf Vordermann gebracht werden.

Halle kann geteilt werden

In der etwa 33 mal 15 Meter großen Sporthalle tut sich bereits in der bevorstehenden Ferienzeit im Juli einiges: Dann soll dort mit einem flexiblen und stabilen Vorhang die Halle geteilt und – je nach Bedarf – in zwei kleine Hallen verwandelt werden. Veil: „Die Halle ist dann je nach Anforderung dreifach nutzbar – das kommt einigen unserer Abteilungen mit unterschiedlichen sportlichen Altersklassen zugute.“ Die Kosten von 20.000 Euro sollen sich auch durch einen dann denkbaren Mitgliederzuwachs rentieren.

Der als Schwerathletikverein 1893 gegründete Club, aus dem Olympiasieger und Weltmeister, Europameister und deutsche Meister im Ringen hervorgingen, befindet sich zur Zeit im Aufwind: Die lange Zeit stagnierende Mitgliederzahl hat sich seit der Übernahme der Vereinsführung durch Ex-Ringer Roland Veil (70) vor vier Jahren auf derzeit 467 fast verdoppelt. Die größten der elf Abteilungen sind Ringen mit 183 Mitgliedern vor Badminton (75), Hip-Hop (68) und Aikido (27).

Für alle KSC-Sportabteilungen gibt es derzeit einen zukunftsweisenden Personalplan: Jede Sportart soll mindestens zwei Mitglieder in vom Verein organisierten Erste-Hilfe-Kursen für Notfälle ausbilden lassen. Veil: „Wir haben dafür einen Experten vom Arbeiter-Samariterbund gewinnen können, der diese Kurse leitet.“