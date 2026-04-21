Mit einem Auswärtssieg hat sich der KSC 07 Schifferstadt einen Podiumsplatz in der Oberliga erkämpft. Zwei Athleten überzeugen bei der Masters-DM in Riesa.

Mit einem erfolgreichen Auftritt hat die Oberliga-Mannschaft des KSC 07 Schifferstadt die Saison 2025/2026 abgeschlossen. Beim Auswärtskampf gegen den AC Weisenau setzte sich das Team mit 302,4:187,6 Punkten deutlich durch und krönte damit ein spannendes Finale im Kampf um den Klassenverbleib.

Der Wettkampf in Weisenau entwickelte sich zu einer emotionalen und hochklassigen Begegnung. Beide Mannschaften zeigten großen Einsatz, aber die Schifferstadter Athletinnen und Athleten überzeugten insbesondere mit zahlreichen persönlichen Bestleistungen und einer insgesamt geschlossenen Mannschaftsleistung.

Depenweiler stark

Pauline Depenweiler war mit 107 Relativpunkten die stärkste Heberin des gesamten Wettbewerbs. Laura Rössler lieferte mit 94 Relativpunkten die zweitstärkste Leistung für das KSC-Team ab. Florian Maurer, Angela Damian, Maximilian Bauer und Martin Rinner trugen mit engagierten Leistungen zu dem klaren Gesamtsieg mit über 300 Punkten bei.

KSC-Vorsitzender Sandro Krieger zeigte sich nach dem Wettkampf entsprechend zufrieden: „Unsere Oberliga-Mannschaft krönte die Saison mit einem furiosen Finale im Kampf gegen den Abstieg. Mit zahlreichen persönlichen Bestleistungen, großem Einsatz und einem Wettkampf, der bis zur letzten Sekunde spannend blieb, wurde um jeden einzelnen Punkt gekämpft. Der Ausgang war lange völlig offen – umso erfreulicher ist es, dass wir am Ende einen starken und absolut verdienten dritten Platz belegen konnten.“ Mit diesem Erfolg sichert sich der KSC 07 Schifferstadt nicht nur den Klassenverbleib, sondern beendet die Saison auf dem dritten Tabellenplatz. Ein Ergebnis, das die positive Entwicklung der Mannschaft unterstreicht und bereits Vorfreude auf die kommende Saison weckt.

Bei DM Zweiter

Zwei Athleten des KSC 07 Schifferstadt waren bei der Deutschen Meisterschaft der Masters im Gewichtheben in Riesa angetreten. Volker Beuthling startete in der Altersklasse M50 bis 88 Kilogramm: Mit einer fehlerfreien Vorstellung – alle sechs Versuche gültig – erzielte er 90 kg im Stoßen und 67 kg im Reissen, was einem Zweikampfergebnis von 157 kg entspricht. Mit 306 Relativpunkten sicherte er sich den zweiten Rang in seiner Klasse. Martin Renner ging in der stark besetzten Klasse M40 bis 88 kg an die Eisen und zeigte ebenfalls eine konstante Leistung: Alle sechs Versuche wurden gewertet. Im Reißen steigerte er sich auf 92 kg, im Stoßen auf 106 kg – zusammen 198 kg im Zweikampf. Das bedeutete am Ende Platz acht.