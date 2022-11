„Das ist eine Missachtung des Ortsbeirats“, schimpfte Ortsvorsteher Christoph Heller (CDU) am Dienstagabend über die Vorstellung der Haushaltsansätze 2023 für die Südliche Innenstadt. Dabei sind in seinem Bereich im städtischen Etatplan bis 2026 enorme Investitionen vorgesehen. Vorgestellt wurden im Ortsbeirat Süd jedoch lediglich die Zahlen, etwa knapp 22,5 Millionen Euro für den Neubau der Hochstraße Süd für die kommenden beiden Jahre oder die eingeplanten Investitionen in die Erweiterung der Gebrüder-Grimm-Schule oder das Straßenausbauprogramm Süd. „Was uns aber fehlt ist ein Fachmann der Kämmerei, der uns die Summen aufschlüsselt“, grollte Heller auf der Sitzung des Ortsbeirats und war kurz davor, den Punkt kurzerhand von der Tagesordnung zu streichen. „Es geht schließlich nicht nur um die baulichen Abläufe“, die wurden dem Gremium von Spezialisten aus Hoch- und Tiefbau erläutert, „sondern auch um die Finanzierung. Dieser Umgang ist nicht mein Verständnis von Demokratie.“ Im Etat-Plan der Stadt für 2023 klafft ein Defizit von 98 Millionen Euro.