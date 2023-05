Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ortsvorsteher Christoph Heller (CDU) schlägt Alarm: In der Stadt fehlten finanzierbare Räumlichkeiten für Feiern und Veranstaltungen von Vereinen. „Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, an dem wir miteinander reden müssen“, sagte Heller bei der Sitzung des Ortsbeirates Südliche Innenstadt am Mittwochabend. Mit „Wir“ meinte er dabei das Gremium, die Stadtverwaltung und die Lukom.

Ein Stück weit ist auch der Ortsbeirat selbst betroffen. Mit dem Abriss des Rathauses wird der gewohnte Sitzungsraum fehlen. „Wir wissen noch nicht, wo wir uns im Januar