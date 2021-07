Die von der Firma Gascade geplanten Wartungsarbeiten an einer Ferngasleitung zwischen Oppau und Edigheim sorgen weiter für Wirbel. Die SPD im Ludwigshafener Norden hat eine Unterschriftenaktion gestartet, um auf die Firma einzuwirken, nur an einer geleerten Leitung zu arbeiten. Die Linke kritisiert die Art und Weise dieser Aktion als „dilettantisch“.

Die Liste liegt laut SPD in einigen Geschäften der nördlichen Stadtteile aus. Die Partei stellt auch Unterschriftenformulare auf ihrer Homepage bereit. Für die Linksfraktion im Stadtrat ist die Aktion der SPD „Augenwischerei“. Laut Fraktionssprecher Bernhard Wadle-Rohe lägen keine Unterschriftenlisten in Geschäften oder öffentlichen Einrichtungen aus. Zudem bestehe keine Möglichkeit, sich online an der Aktion zu beteiligen. Ohne Internetzugang sei es auch nicht möglich, sich eine Liste zu besorgen. Nirgendwo sei vermerkt, wohin gesammelte Unterschriften gebracht werden sollen oder wem sie übergeben werden, kritisiert Wadle-Rohe. Die Linksfraktion sehe daher in der Aktion der SPD einen misslungenen Versuch, sich als Speerspitze der Gascade-Kritiker darzustellen.

Gregory Scholz, SPD-Ortsvorsitzender, weist die Kritik als „grotesk“ zurück. Es seien bereits einige Unterschriften gesammelt worden, die Aktion laufe noch bis kommende Woche. Wadle-Rohe scheine es nicht um die Sache zu gehen, sondern darum, „herumzupoltern“.

Das Unternehmen Gascade hatte Bauarbeiten an der Leitung angekündigt, die im Oktober 2014 explodiert war. Die Leitung soll dafür per Hand freigelegt werden. Sie währenddessen außer Betrieb zu nehmen, sei nicht vorgesehen, hieß es von der Firma gegenüber dem Ortsbeirat Oppau. Das sorgte für viel Kritik. Ein solcher Unfall dürfe sich nicht wiederholen, sagte unter anderem SPD-Ortsvorsitzender Scholz und rief daraufhin die Unterschriftenaktion ins Leben.