Die Qualität der Mahlzeiten am Maxdorfer Schulzentrum bleibt ein Aufreger. Auch die Stadt Ludwigshafen berichtet von Problemen mit dem Caterer. Der widerspricht Spekulationen.

Die Qualität des Essens in der Schulmensa am Maxdorfer Schulzentrum ist seit Jahren ein Thema. Immer wieder wurde seitens der Eltern- und Schülervertreter kritisiert, dass das Essen einem Großteil der Schüler und Schülerinnen nicht schmecken würde. Das bestätigt Schulleiter Oliver Hauck. Und auch der Rhein-Pfalz-Kreis als Träger der weiterführenden Schulen kennt die andauernde Kritik. „Obwohl wir den gleichen Caterer bei allen Schulen haben, der Essen nach dem Cook-and-Chill-Verfahren liefert, kamen die meisten Beschwerden bislang aus dem Lise-Meitner-Gymnasium (LMG). Dies war auch schon beim vorherigen Caterer der Fall“, informiert Anita Lozina, Sprecherin der Kreisverwaltung.

Seit dem Schuljahr 2023/24 wird das Essen für sechs Realschulen und das LMG von Ehrenfried DLS-A (damals noch Ehrenfried Betriebe GmbH) beliefert. Im September 2024 mussten die Ehrenfried Betriebe Insolvenz anmelden. Das Unternehmen wurde zum 1. Dezember 2024 von den DLS-A Kantinenbetrieben mit Sitz in Sindelfingen übernommen. Laut Schulleiter Hauck ließen die Beschwerden nach, doch in jüngster Zeit häuften sie sich wieder auffällig. Und nicht nur das: Es kam zu Störungen im Betriebsablauf. Essen konnte zum Beispiel nicht rechtzeitig ausgegeben werden. Zwei Beschwerden, die der Schulleiter direkt ans Unternehmen gerichtet hat, blieben unbeantwortet.

Dasselbe ist von der Stadtverwaltung Ludwigshafen zu hören: „Seit einigen Wochen sind deutliche Qualitätsprobleme festzustellen, die sich auch auf den Service des Ausgabepersonals, einer Tochtergesellschaft des Mensa-Betreibers, erstrecken“, informiert Simone Müller, Sprecherin der Stadt. Betroffen seien mehrere Schulen in der Stadt.

Schieflage befürchtet

Nach RHEINPFALZ-Informationen sollen in Maxdorf personelle Engpässe im Mensa-Team der Grund für die Probleme dort gewesen sein. Es soll zu kurzfristigen Entlassungen gekommen sein. Auch sei es zu Verzögerungen bei der Lohnauszahlung gekommen. In der Belegschaft sorge und frage man sich, ob der Caterer möglicherweise erneut in finanzieller Schieflage geraten sein könnte.

Das verneint das Unternehmen auf Anfrage. Das Gegenteil sei der Fall: „Wir planen in den kommenden zwei Jahren Investitionen in Höhe von rund sechs Millionen Euro in den Standort Heidelberg, um unsere Produktions- und Leistungsfähigkeit weiter auszubauen“, informiert Jürgen Dörr, Geschäftsführer bei DLS-A Ehrenfried GmbH und der Cullinaris GmbH, beides Unternehmen der Salik Holding GmbH aus Sindelfingen. An zwei Standorten stünden rund 300 Mitarbeiter in Lohn und Brot.

Die Cullinaris hat im November 2025 den Mannheimer Caterer TasteNext übernommen. Daraufhin sei es „zu personellen Anpassungen in einzelnen Mensa-Teams“ gekommen, sprich: zu Entlassungen und Nichtübernahmen. Mit der Integration von TasteNext seien Betriebsprozesse verändert worden. Dabei sei es auch „in Einzelfällen“ zu Verzögerungen bei den Lohnabrechnungen gekommen, erläutert der Geschäftsführer weiter. Auch die Probleme bei der pünktlichen Belieferung seien „den Anlauf- und Umstellungsphasen“ geschuldet. All diese Störungen im Betriebsablauf sind laut Jürgen Dörr behoben. Es handelte sich um „Begleiterscheinungen eines Integrations- und Transformationsprozesses, nicht jedoch um strukturelle oder wirtschaftliche Probleme des Unternehmens“, betont der Geschäftsführer.

Weniger Essen bestellt

Bleibt noch die Frage, wie mit der anhaltenden Kritik an der Qualität des Essens umgegangen werden soll. Schon vor einigen Jahren hatte es eine Umfrage in der Schule gegeben. Etwa 60 Prozent der Schüler schmeckte damals das Essen, informiert die Kreisverwaltung. Fakt ist aber auch: Es werden weniger Essen für die LMG-Mensa von Schülern bestellt. Wie die Kreissprecherin mitteilt, sind im Jahr 2024 etwa 41.800 Essen bestellt worden; im Jahr 2025 waren es 36.100 Essen.

Der Rahmenvertrag zwischen Ehrenfried DLS-A und dem Kreis besteht laut Unternehmensauskunft noch bis 28. Juni 2027. Kreisverwaltung, Schule und Unternehmen berichten unisono von einem Austausch an runden Tischen über die Beschwerden in der Vergangenheit und von Gesprächen bezüglich der aktuellen Probleme. Bei der Kreisverwaltung habe der Caterer dabei um Geduld gebeten und in Aussicht gestellt, neue Lieferanten zu beauftragen, die qualitativ besseres Essen liefern können.

Qualitätskontrollen geplant

Der RHEINPFALZ gegenüber heißt es von Unternehmensseite, dass man die Hinweise über die Unzufriedenheit mit der Verpflegungssituation am LMG ernst nehme. Darum habe man eine Umfrage gestartet, bei der Schüler, Eltern, Lehrer und Verwaltungsmitarbeiter ihre Meinung unter anderem zu Speiseplanung, Qualität des Essens, Personal und Service anonym mitteilen konnten. Bis zum Beginn der Osterferien konnte daran teilgenommen werden. Nach der Auswertung möchte man „im Dialog mit allen Verantwortlichen“ Maßnahmen zur Verbesserung ergreifen. Zudem sollen Audits – also regelmäßige und unabhängige Überprüfungen – in der Mensa stattfinden. Und man wolle sich intensiv mit der Schulleitung austauschen.

Auch die Stadt Ludwigshafen ist nach eigenen Angaben im Gespräch mit dem Unternehmen aufgrund der aktuellen Missstände. „Seitens des Unternehmens wurden Verbesserungen zugesichert“, informiert die Stadtsprecherin. Sollten die Störungen im Betrieb jedoch anhalten, behalte sich die Stadt eine juristische Prüfung möglicher Konsequenzen vor.