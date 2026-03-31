Eine Leserin prangert Kosten und Lichtverschmutzung an, der Bürgermeister verteidigt Symbol und Tradition. Sind auch andere Wassertürme beleuchtet?

Hell bis tief in die Nacht und manchmal sogar bis in den Morgen hinein – so erlebt Christa Dorst die Beleuchtung des Altriper Wasserturms. Und die RHEINPFALZ-Leserin hat sich mit deutlichen Worten an die Redaktion gewandt. „Es ist reine Energie- und Geldverschwendung, die Wasserturmbeleuchtung täglich bis Mitternacht anzulassen“, schreibt sie. Immer wieder brenne das Licht auch dann, wenn es eigentlich zu hell sei.

Die Beleuchtung sei nicht nur unnötig, sondern auch ein Beitrag zur Lichtverschmutzung, findet Dorst. Das zeige sich auch bei einigen tierischen Besuchern: In früheren Jahren hätten Falken im Turm gebrütet, erinnert sie sich. „Das können sie jetzt nicht mehr.“

Symbolkraft und Tradition

Altrips Ortsbürgermeister Volker Mansky (parteilos) widerspricht der Einschätzung, die Beleuchtung sei unnötig. Der Turm sei ein Industriedenkmal. Und noch mehr: „Für einen sich als Altriper identifizierten Bürger ist er auch das Symbol für Altrip.“ Die Beleuchtung sei 2018 zur 1650-Jahr-Feier installiert worden, der Turm damals komplett saniert und gestrichen worden.

Seit Anfang 2019 ist die Lichtanlage in Betrieb. Gesteuert wird sie über eine Zeitschaltuhr, die regelmäßig angepasst werde. „Gerade letzte Woche wurden die Einstellungen erneut vorgenommen“, sagt Mansky. In der Regel leuchte der Turm abends vier und morgens zwei Stunden. Abweichungen seien durch die wechselnden Tageslängen möglich. Während der Energiekrise seien die Zeiten deutlich reduziert worden.

Die Anlage arbeite mit LED-Technik, Rückmeldungen aus der Bevölkerung seien „durchweg positiv“. Es habe auch schon Diskussionen gegeben – etwa über das nächtliche Glockenschlagen. Diese seien am Ende ebenfalls zugunsten der Tradition entschieden worden. Mansky verweist auf das 100-jährige Bestehen des Altriper Wasserturms im kommenden Jahr. Der Ortsbürgermeister hofft auf ein großes Fest.

Beleuchtung als Kunstprojekt und Wahrzeichen

In der Region gibt es noch weitere Wassertürme. Der Zweckverband für Wasserversorgung Pfälzische Mittelrheingruppe, der Wassertürme in Mutterstadt, Schifferstadt und Böhl betreibt, verweist auf die Bedeutung der Bauwerke. Werkdirektor Wolfgang Engler erklärt, auch der Schifferstadter Turm sei abends beleuchtet – gesteuert über eine Dämmerungsschaltung, die das Licht für drei Stunden aktiviert. Während der Energiekrise sei die Dauer reduziert worden.

Der Turm sei 2006 als „Gesamtkunstwerk aus Licht und Farbe“ in Betrieb genommen worden. Wassertürme seien im Rhein-Pfalz-Kreis oft die höchsten Gebäude und damit prägende Wahrzeichen. „Daneben sind sie eine wichtige Infrastruktur“, so Engler. Die Wassertürme in Böhl und Mutterstadt sind nicht beleuchtet.

In der jüngsten Gemeinderatssitzung sorgte das Thema für keine Debatte, obwohl eine Besucherin die Kritikpunkte nochmals vorbrachte. Mansky erklärte, er habe die Fragen der RHEINPFALZ bereits beantwortet und trug seine Stellungnahme vor. Niemand im Gremium griff das Thema auf.