Die FWG fordert eine Überprüfung der bisherigen Entscheidungen und eine transparente Diskussion über die zukünftige Bäderpolitik in Ludwigshafen. „Wir brauchen Lösungen, die den Bedürfnissen aller Bürger gerecht werden“, betont der FWG-Vorsitzende Markus Sandmann. Ein Kombibad, das sowohl ein Hallenbad als auch ein Freibad umfasst, biete zum Beispiel zahlreiche Vorteile, darunter Wirtschaftlichkeit, ganzjährige Nutzung und ein vielfältiges Angebot. Kritik übt die FWG insbesondere an der CDU, deren Vorgehen in der Vergangenheit dazu geführt habe, dass die Stadt heute ohne Kombibad dastehe. Zudem zeige das aktuelle Verhalten der CDU im Sportausschuss ein mangelndes Interesse an der Bäderpolitik. „Keine Vorbereitung und planloses Abstimmungsverhalten; eine Bankrotterklärung!“, kritisiert Sandmann, dessen FWG-Fraktion eine Reduzierung der Öffnungszeiten der Schwimmbäder ablehnt.