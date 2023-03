Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Landesrechnungshof hat den Kommunen in Rheinland-Pfalz bei der Erhaltung von Brücken ein schlechtes Zeugnis ausgestellt. Viele Bauwerke seien sanierungsbedürftig oder müssten komplett erneuert werden. Allein in Ludwigshafen fallen laut Rechnungshof über 700 Millionen Euro für Brückensanierungen an.

Der wachsende Sanierungs- und Erneuerungsbedarf der Brücken im Land ist laut Landesrechnungshof auf die hohe Verschuldung vieler Gemeinden zurückzuführen, die deshalb bei Instandsetzungsmaßnahmen