Keine nächtliche Ausgangssperre mehr, keine Maskenpflicht in der City, keine Besuchsbeschränkungen in Altenheimen: Die Stadtspitze hat am Dienstag ihre Allgemeinverfügung mit sofortiger Wirkung aufgehoben. Am bisherigen Corona-Kurs der Verwaltung wird nun ebenso Kritik laut wie an den Zuständen in der Asylunterkunft.

Die von Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) gemeinsam mit dem Stadtvorstand und den Fachbehörden getroffene Entscheidung hat viele überrascht – befürwortete Steinruck wegen erster auftauchender Virusmutationen doch noch wenige Tage zuvor mit einer 15-Kilometer-Bewegungssperre für Ludwigshafen eine Verschärfung der Beschränkungen. Als sich dann nach Tests abzeichnete, dass in der Asylunterkunft in der Mannheimer Straße kein Massenausbruch droht, vollführte die Verwaltungschefin eine Corona-Rolle rückwärts, warnte aber vor einem dritten Lockdown wegen der sich nur langsam entspannenden Lage in den Krankenhäusern. Die Vollbremsung bei der Corona-Verfügung begründete sie am Dienstag mit rückläufigen Infektionszahlen. Von über 400 Fällen im Dezember sank der Inzidenzwert bis Mittwoch auf 51,7 (Infektionen innerhalb einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner). Ab 50 gilt eine Kommune als Risikogebiet. „Ludwigshafen ist kein Corona-Hotspot mehr“, bekräftigte die OB.

Grüne: Umsichtiger agieren

Die Grünen zeigen sich davon irritiert. Die Aufhebung der ursprünglich bis 14. Februar geltenden Verfügung habe er „mit Erstaunen“ zur Kenntnis genommen, sagt Konstantin Fröhlich als Sprecher des Kreisverbands, nachdem die OB Ende vergangener Woche noch massivere Einschränkungen angekündigt habe. Fröhlich plädiert dafür, umsichtiger mit Corona-Maßnahmen zu agieren. Der von Steinruck angeführte Rückgang der Sieben-Tages-Inzidenzzahl sei zwar unbestritten. „Aber trotzdem liegen wir immer noch über einem Wert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, der allgemein von den Gesundheitsämtern als Maximalwert angesehen wird, um die Nachverfolgung aller Kontaktpersonen von Infizierten zu gewährleisten“, so Fröhlich. Er fragt sich daher: „Wurde vor der Entscheidung mit dem Gesundheitsamt abgeklärt, ob dies wirklich gewährleistet werden kann?“

„Zickzack-Kurs beenden“

Seine Co-Sprecherin Tenko Bauer kritisiert, dass Steinruck den Schritt entgegen ihrer Ankündigung nicht mit den OB-Kollegen von Frankenthal und Speyer und dem Landrat des Rhein-Pfalz-Kreis abgestimmt habe. „So funktioniert nachvollziehbare Pandemie-Bekämpfung nicht. Das Vertrauen der Bürger wird untergraben. Es bringt nichts, im Alleingang Maßnahmen zu lockern und das Risiko einzugehen, dass diese sich negativ auf das Infektionsgeschehen im Umland auswirken.“

Obwohl auch die Besuchseinschränkungen in Pflege- und Senioreneinrichtungen (bisher eine Stunde pro Bewohner am Tag) aufgehoben worden sind, bleibe ungeklärt, ob die Sicherheit der Bewohner und Pflegekräfte sichergestellt ist und alle jeweils zwei Impfungen erhalten haben. „Es ist keine 14 Tage her, dass die Stadt auf unser Drängen hin eingeräumt hat, dass die Todeszahlen durch Corona-Infektionen in Ludwigshafen besonders hoch sind und sie eine Analyse ihrer Strategie durch das Gesundheits- und Landesuntersuchungsamt angekündigt hat. Deshalb möchten wir wissen, ob diese Analyse jetzt vorliegt und was die Aufhebung der Besuchseinschränkungen in den Heimen rechtfertigt, obwohl dort besonders viele Menschen gestorben sind“, sagt Fröhlich. Stand Mittwoch sind in Ludwigshafen laut dem Landesuntersuchungsamt 258 Menschen an oder mit Corona verstorben.

Wie Fröhlich fordert auch Bauer: „Es muss ein Ende des Zickzack-Kurses geben. Es ist niemandem vermittelbar, wie die gleiche Stadtspitze binnen fünf Tagen erst eine Bewegungssperre einführen will, am Montag noch vor zu schnellen Lockerungen wegen der Situation in den Kliniken warnt und dann abrupt sämtliche Maßnahmen fallen lässt. So geht man nicht mit der Gesundheit und dem Vertrauen der Bürger um. Wir fordern die Stadtspitze auf, sich künftig ohne Hektik mit umliegenden den Gemeinden und dem Gesundheitsamt abzustimmen und einen sinnvollen Plan zu entwickeln, der für alle nachvollziehbar ist.“

AfD: Alltag normalisieren

Die AfD-Fraktion im Stadtrat begrüßt hingegen ausdrücklich die Aufhebung der nächtlichen Ausgangssperre von 21 bis 5 Uhr sowie der Maskenpflicht im Innenstadtbereich. „Jedoch“, so Fraktionschef Johannes Thiedig, „ist diese Umkehr von einer maßlosen und aktionistischen Politik hin zu angemessener Verhältnismäßigkeit nicht genug.“

Weder Gastronomen noch Friseure seien als Pandemietreiber bekannt. „Diesen muss ab sofort die höchste Priorität im Sinne ihrer Existenzsicherung gelten. Es kann nicht sein, dass Unternehmer nicht mehr wissen, wie sie ihre Mitarbeiter entlohnen sollen – genau wie immer mehr Familien nicht mehr wissen, wie sie ihre Rechnungen bezahlen sollen. Auf allen politischen Ebenen braucht es dringender denn je den Willen zur weitestgehenden Normalisierung unseres Alltags“, bilanziert der 44-Jährige.

Linke: Falscher Aktionismus

„Von falschem Aktionismus bei einer Fast-Katastrophe mit Ansage“ spricht die Linkspartei mit Blick auf die Zustände in der Oggersheimer Asylunterkunft mit 157 gemeldeten Bewohnern – alle Männer im Alter von 30 bis 40 Jahren. Dort laufen Massentests, nachdem bei einem Bewohner am Donnerstag während der Aufnahme ins Klinikum eine Infektion mit einer Virusmutation nachgewiesen worden war. Ein weiterer Bewohner wurde positiv getestet. Eine Mutante konnte nicht nachgewiesen werden. Er ist symptomfrei und wurde in ein anderes Quartier verlegt. Für die Unterkunft gilt eine 14-tägige Quarantäne.

„Bedauernswerte Menschen“

Die Linkspartei wirft der Stadt Versäumnisse vor, die sie teuer zu stehen kämen. Denn jetzt müssten Tausende Euro für das Sicherheitspersonal oder die Verpflegung der „vielen bedauernswerten Menschen“ ausgegeben werden, die dort in beengten Verhältnissen lebten. Ein Aufwand, den man sich hätte sparen können, wenn rechtzeitig in die Finanzierung alternativer Unterkünfte investiert worden wäre, etwa in Zimmer in Pensionen oder Hotels, kritisiert Friederike Rüd. Sie sitzt für die Linken-Fraktion im Sozialausschuss.

„Hochgradige Gefährdung“

Rüd spricht von einer „hochgradigen Gesundheitsgefährdung“ der Bewohner und ihrer Kontaktpersonen, da etwa die Hälfte der Flüchtlinge einer Arbeit nachgehe und für sie vermutlich kein Homeoffice möglich sei – auch weil die Verwaltung ihnen einen freien WLAN-Zugang strikt verwehre. „Gerade freies Internet ist aber eminent wichtig, wenn man über 150 Menschen unter Quarantäne stellt – schon allein, um einen Lagerkoller zu vermeiden“, sagt Rüd. „Wirklicher Schutz vor der Pandemie geht nur mit dezentraler Unterbringung.“ Auch die Bürgerinitiative „Respekt: Menschen!“ hatte die Zustände in der Unterkunft mehrfach kritisiert.

Die Verwaltung verweist nach Rückfrage auf ein für Donnerstagmittag anberaumtes Pressegespräch.