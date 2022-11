Zwölf Krippen des Krippenbaumeisters Markus Trescher werden in der Adventszeit in den Schaufenstern von Maudacher Gewerbetreibenden zu sehen sein. Feierlich eröffnet wird der Krippenweg am Donnerstag, 8. Dezember, 19 Uhr, auf dem Maubuisson-Platz am Schloss (Ecke Berg-/Von-Sturmfeder-Straße). „Dort stimmen wir uns mit Kinderpunsch, Glühwein und Weihnachtsliedern auf die Festtage ein. Unsere Idee ist, durch die über ganz Maudach verteilten Standorte der Krippen, zu Weihnachtsspaziergängen einzuladen“, teilt Christian Karpp vom Förderverein Maudacher Jubiläen mit. Sein Aufruf: „Wer sich am Krippenweg mit Bildern, einer Krippe im Garten oder Hof beteiligen möchte, ist herzlich eingeladen, uns per E-Mail an info@maudach.de zu kontaktieren.“ Aktualisierungen der Krippenwegkarte werden demzufolge auf der Infotafel am Schloss bekannt gegeben sowie im Netz unter maudach.de/krippenweg.