Kein guter Tag für Diebe in Mannheim. Bei einem versuchten Einbruch ist ein Täter überrascht worden, wie aus einer Meldung der Polizei hervorgeht. Dabei hebelte der Einbrecher die Eingangstüre eines Hauses in der Waldkircher Straße (Seckenheim) auf und verschafft sich so Zutritt ins Gebäude. Dabei wurde er durch eine Anwohnerin bemerkt, woraufhin der Einbrecher sofort flüchtete.

Zum anderen hat die Kriminalpolizei bei der Durchsuchung einer Wohnung in Mannheim Diebesgut sichergestellt – Armbänder, Ringe, Uhren und Ketten. Die Herkunft ist bislang ungeklärt. Wer diese Schmuckstücke vermisst oder Hinweise zur Herkunft der Gegenstände geben kann, wird gebeten, sich an das kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter 0621 174-4444 zu wenden.