Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Besonders der Verlust ihrer Heimat und das mehrfache Umsiedeln während des Zweiten Weltkriegs und danach beschäftigen Helga Olbrich aus Edigheim noch heute. „Immer wieder eine fremde Gegend, fremde Nachbarn, fremder Dialekt, neue Gegebenheiten“, sagt die 81-Jährige. „Wir hatten zwei Kisten und zwei Koffer – und das war’s!“

Geboren wurde die Zeitzeugin 1938 in Berlin. „Den Kriegsausbruch habe ich nicht wahrgenommen, aber ich erinnere mich noch an die schrecklichen Sirenen, an Fliegeralarm“,