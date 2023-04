Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sie tanzten vor Kameras, trainierten unter widrigen Umständen – die rhythmischen Sportgymnastinnen des TB Oppau trotzten der Corona-Pandemie. Am Wochenende gab es nun wieder einen Wettkampf in Präsenz – der neunte Frühlingspokal des TBO. Nur ein Überbleibsel erinnerte noch an die Pandemie. Und da war auch noch der Ukraine-Krieg.

Der Sport dient für viele Menschen als Ausgleich – zur Schule, zum Studium oder zur Arbeit. Der Sport ist eine kurze Flucht aus der Wirklichkeit. Manchmal aber holt die Wirklichkeit