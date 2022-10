Ludwigshafen und Mannheim stoßen bei der Aufnahme von Flüchtlingen an ihre Kapazitätsgrenzen. In Mannheim sind zurzeit allein aus der Ukraine rund 3600 Geflüchtete registriert. Ludwigshafen wurden im August und September insgesamt 25 weitere Menschen aus der Ukraine zugewiesen. Das entspricht einem Anteil von 17 Prozent aller in dieser Zeit zugewiesenen Geflüchteten (146). Aktuell sind in Ludwigshafen 1195 Geflüchtete aus aller Herren Länder untergebracht, weniger als die Hälfte stammt aus der Ukraine, ein Großteil aus Syrien. „Unsere Unterbringungskapazitäten nehmen aufgrund der hohen Zuweisungszahlen der vergangenen Monate rasant ab. Somit sind wir sehr nahe an unserer Kapazitätsgrenze“, sagte am Freitag auf Anfrage Sozialdezernentin Beate Steeg (SPD).