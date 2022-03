Der jüdisch-russische Schriftsteller Samuil Marschak erzählt folgende Geschichte. Einmal beobachtete er einige Kinder beim Spiel. „Was spielt ihr da?“ - „Wir spielen Krieg!“ - „Wisst ihr nicht, wie schlimm Krieg ist, wo Menschen nur leiden und sterben? Ihr solltet lieber Frieden spielen.“ - „Ja, das ist eine gute Idee!“ Dann folgen Tuscheln und Schweigen. Schließlich fragt ein Kind: „Väterchen, wie spielt man Frieden?“

Das Böse kann faszinieren. Fast kein Spielfilm kommt ohne einen Bösewicht aus. Der Kampf von Gut und Böse bringt Spannung und Action – nicht nur im Kinderzimmer. Leider aber bleibt es nicht beim Spiel. In der großen Welt wird der Krieg mit immer raffinierteren Waffen geführt. In unserer kleinen Welt bekriegen sich Menschen rücksichtslos und bösartig. Dabei treibt sie die Angst, Ansehen, Besitz oder Macht zu verlieren. Schnell eskaliert ein Konflikt. Doch am Ende gibt es bei diesen Kämpfen nur Verlierer. Mit ohnmächtigem Schrecken erleben wir gerade, wie dieses uralte Spiel wieder in großem Stil aufgeführt wird.

Den ersten Schritt wagen

Jesus kam in die Welt, um den verhängnisvollen Teufelskreis von Hass, Gewalt und Vergeltung zu durchbrechen. Weder die Kriege der Mächtigen noch unsere täglichen Kleinkriege sind mit ihm vereinbar. Er preist jene selig, die Frieden stiften. Die Frage „Wie spielt man Frieden?“ fordert uns heraus. Dazu brauchen wir mehr Fantasie und Kreativität als bei den eingespielten aggressiven Reaktionen. Dazu gehört es, verbal abzurüsten, sich in den anderen hineinzuversetzen und den ersten Schritt zum Dialog zu wagen.

„Meide das Böse und tu das Gute, suche den Frieden und jage ihm nach“, fordert Psalm 34. Wer sich daran orientiert, hat alle Hände voll zu tun. Die beginnende Fastenzeit kann uns helfen, diesen Frieden im Großen und Kleinen zu erbitten, zu suchen und zu fördern. Es liegt an uns, unseren Kindern zu zeigen, wie Frieden auf Dauer möglich ist.

Der Autor

Josef D. Szuba (61), Pfarrei Hl. Katharina von Siena