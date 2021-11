Ausführlich gereinigt werden musste eine Kreuzung in Ruchheim nach einem Autounfall am Donnerstag. Laut Polizei fuhr ein 43-Jähriger um 17.15 Uhr auf der L527 in Richtung Ruchheim. Gleichzeitig fuhr ein 66-Jähriger auf der Straße Am Römig. Er wollte an der Kreuzung nach links in Richtung Oggersheim einbiegen. Da der 43-Jährige über die für ihn rote Ampel fuhr, stießen beide Fahrzeuge zusammen. Der 66-Jährige wurde verletzt und musste mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht werden. Die gesamte Kreuzung war mit Glas übersät. Die Feuerwehr Maxdorf unterstützte den Einsatz am Unfallort und säuberte die Kreuzung. Das Auto des 66-Jährigen wurde abgeschleppt.