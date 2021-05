Die Kreuzung Erzbergerstraße/Pettenkoferstraße (Friesenheim/Nord) erhält eine Ampel. Die Bauarbeiten dafür haben am Dienstag begonnen, wie die Stadt mitteilt. Deswegen muss die Pettenkoferstraße am Kreuzungspunkt zur Erzbergerstraße von Montag, 7., bis Freitag, 11. Juni, gesperrt werden. Die Ampelanlage soll bis 18. Juni fertig sein. Während der Bauzeit ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Die Durchfahrt in der Erzbergerstraße – einer wichtigen Verbindungsachse zwischen Industrie- und Sternstraße – sei während der Bauarbeiten aber immer gewährleistet.