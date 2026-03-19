Kickers Neuhofen und die SpVgg Rödersheim stehen im Finale des Fußball-Kreispokals Rhein-Mittelhaardt. Die Neuhofener besiegten die SG Böhl-Iggelheim 4:2 (3:0) und legten schon im ersten Spielabschnitt den Grundstein zum Sieg. Rayan El Madani per Foulelfmeter (21.), Marc Zimmermann (24.) und Robin Hetterich ebenfalls per Foulelfmeter (45.+2) sorgten für ein 3:0-Pausenführung der effektiven Kickers. Nach der Halbzeit sah Tobias Höck (Neuhofen) wegen Foulspiel die Rote Karte (59.). Danach verkürzten Marius Geimer (70.) und Andreas Valceschini (81.) auf 2:3. Für die Entscheidung sorgte erneut El Madani (86.).

Die taktisch gut eingestellten Rödersheimer gewannen beim letzten A-Klasse-Team Rot-Weiss Seebach 2:1 (1:0). Das Führungstor für die Gelb-Schwarzen markierte Johannes Weber (16.), ehe Robin Schwehm ein Eigentor zum 0:2 unterlief (52.). Im zweiten Abschnitt verteidigte Titelverteidiger Rödersheim sehr konzentriert und musste nur den Anschlusstreffer von Patrick Bauer hinnehmen (76.).