Im Pokalfinale des Kreises Rhein-Pfalz zwischen dem SV Ruchheim und MSV Ludwigshafen sind die Rollen klar verteilt. Warum der Außenseiter sich Chancen ausrechnet.

Der SV Ruchheim aus der A-Klasse ist am Donnerstag (18.30 Uhr, Bezirkssportanlage Rheingönheim) im Pokalendspiel des Fußballkreises Rhein-Pfalz gegen den eine Liga tiefer angesiedelten MSV Ludwigshafen Favorit. Die Ruchheimer streben die Rückkehr in die Bezirksliga an – und es läuft gut. Seit dem 2. November, als es eine 1:2-Niederlage bei Arabia Frankenthal gab, sind die Schwarz-Weißen in 14 Pflichtspielen unbesiegt. Am Sonntag gab es einen ungefährdeten 6:0-Erfolg gegen den TSV Eppstein. „Die Mannschaft hat vor allem in der ersten Halbzeit ein gutes Spiel abgeliefert“, verdeutlicht Ruchheims Coach Zdravko Barisic. Nach dem Wechsel habe er den einen oder anderen Leistungsträger geschont. Erfreut ist der Übungsleiter, dass die Trainingsbeteiligung gestiegen ist und das Team seine spielerischen Qualitäten immer häufiger abrufe. Bleibt der SVR Zweiter, stehen wohl Aufstiegsspiele gegen Göllheim, Winnweiler oder Mölschbach an.

Doch das ist Zukunftsmusik. Die Konzentration gilt dem Pokalfinale, in dem Ruchheim favorisiert ist. „Ich habe den MSV gesehen, kenne den Trainer. Das ist eine kompakte, spielfreudige Mannschaft, gegen die wir eine gute Leistung abrufen müssen, um zu gewinnen“, weiß der 54-jährige Barisic. Ein solches Finale sei für jeden Akteur etwas Besonderes, ein Höhepunkt, weil auch viele Zuschauer kommen werden. Er selbst stand als Spieler oder Trainer in fünf Pokalfinals, verlor dreimal mit Heidelberg-Kirchheim und einmal mit Nußloch. Dem steht ein Sieg mit dem SV Waldhof II gegenüber. Seine Bilanz könnte also aufgemöbelt werden. „Bis auf Niclas Loch, der verhindert ist, habe ich den gesamten Kader zur Verfügung“, sagt der Ruchheimer Coach.

Vorfreude ist groß

Berkan Celik ist die Vorfreude auf das Finale in jedem Satz anzumerken. „Meine Mannschaft hat Bock, vor großer Kulisse dieses Endspiel zu bestreiten. Alle brennen regelrecht, auch wenn wir krasser Außenseiter sind“, erläutert der Trainer. Er wird selbst mitspielen, weil das Team dies wolle und er als Innenverteidiger die Partie lenken könne. Einige seiner Jungs hätten sich sogar Urlaub genommen, um sich optimal vorbereiten zu können. „Alle sind fit, der komplette Kader wird dabei sein“, spricht Celik über große Variationsmöglichkeiten und kündigt ein offenes Visier an. Ruchheim habe zwar eine gute Mannschaft mit einem bärenstarken Zentrum, aber der MSV werde sich trotz des Klassenunterschieds nicht kleiner machen, als er sei.

Mit der Generalprobe am vergangenen Sonntag, ausgerechnet bei der Reserve des SVR, war der Übungsleiter nicht zufrieden. „Nach der 3:0-Führung zur Pause hat das Team die Begegnung im Kopf als gewonnen abgehakt und eine schlechte zweite Halbzeit gespielt“, kritisiert Celik nach dem 5:2-Erfolg. Besonders die beiden Gegentreffer haben ihn geärgert. Trotz der großen Bedeutung des Pokalendspiels genießt der Aufstieg für den MSV Priorität. „Wir haben die Qualität für die A-Klasse, und in diese Liga wollen wir unbedingt aufsteigen“, betont der 36-Jährige. Wird der MSV Vizemeister der Südgruppe trifft er in den Aufstiegsspielen auf den Zweiten der Nordstaffel, für den es mehrere Aspiranten gibt.

Übrigens: Der FC Arminia als Ausrichter der Partie empfiehlt allen Besuchern wegen der eingeschränkten Parkmöglichkeiten mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu kommen und rechtzeitig anzureisen.