Mert Hizarci erzielte am Donnerstagabend im Endspiel des Fußball-Kreispokals Rhein-Pfalz alleine vier Tore.

Dies waren gerade die Hälfte der Treffer, die dem SV Ruchheim gegen den MSV Ludwigshafen gelangen. Alleine dies ist ein Beleg dafür, wie einseitig die Begegnung verlief. Angesichts der Chancenverteilung fiel der Ruchheimer 8:0-Sieg noch zu niedrig aus.

473 Zuschauer bilden für ein Kreispokalfinale eine angemessene Kulisse und garantieren grundsätzlich auch eine gute Stimmung. Von Letzterem war aber nichts zu spüren. Die Ruchheimer, die als Tabellenzweiter der A-Klasse dominierten gegen die Drittplatzierter der B-Klasse Süd, Mundenheim, von Beginn an und entschieden die Partie auch schnell.

Bereits in der vierten Minute verwertete Hizarci einen Eckball von rechts zum 1:0, und elf Minuten später traf er mit einem Schuss ins rechte untere Eck zum 2:0. Für den SVR war dies natürlich hervorragend, für die Veranstaltung allerdings ein Stimmungskiller.

Haxhija veredelt

Meridon Haxhija traf nach Vorlage von Fabio Jäger zum Halbzeitstand von 3:0 (33.), bevor MSV-Torwart Fabricio Tacelli einen Freistoß von Jan Gutermann entschärfte und damit das 4:0 noch verhinderte. Die Mundenheimer, deren Trainer Berkan Celik bis zum Schluss im zentralen Mittelfeld versuchte, das Spiel seines Teams anzukurbeln, kamen vor der Pause auch zu zwei Torchancen, aber ausschließlich nach Ruchheimer Leichtfertigkeiten. Die beste davon vergab Erhan Cakir, der in der 39. Minute unbedrängt das SVR-Tor verfehlte.

Nach dem Seitenwechsel hatte das Geschehen auf der Bezirkssportanlage Rheingönheim noch mehr Trainingsspielcharakter als noch vor der Pause. Mühelos bauten die Ruchheimer Kai Gutermann (50., 67.), Mert Hizarci (57., 76.) und Alexandros Chorosis (78.) auf 8:0 aus. Dem Mundenheimer Sabatino Ciocca bot sich zwischenzeitlich eine gute Möglichkeit zum 1:6, aber das verhinderte Ruchheims Schlussmann André Zott.

MSV platt

„Ich habe den MSV stärker erwartet, aber dessen Mannschaft wirkte einfach platt. Für die Zuschauer war es dadurch leider ein langweiliges Spiel“, kommentierte SVR-Coach Zdravko Barisic. Sowohl für Ruchheim als auch Mundenheim geht am Sonntag bereits der Kampf um den Aufstieg weiter. Der SVR gastiert um 15 Uhr in der A-Klasse beim MTSV Beindersheim, während der MSV zur gleichen Zeit in der B-Klasse Süd zu Hause auf den FSV Oggersheim trifft.