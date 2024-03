Am letzten Spieltag der Tischtennis-Kreisklasse A Süd-Ost hat sich der SV Südwest Ludwigshafen dank eines 8:4-Erfolges über die TVF Gönnheim den Titel gesichert. Die Mannschaft (von links) mit Harald Huber, Günther Kopecky, Rainer Bonnet, Boris Koch und Harald Fuchs liegt in der Endabrechnung einen Punkt vor dem TTC Oppau V. Sie steigt damit in die Kreisliga auf. Interessierte Spieler können sich laut Harald Fuchs im Training – Dienstag und Donnerstag, 20 bis 22 Uhr, in der Sporthalle der Gebrüder-Grimm-Schule, Pfalzgrafenstraße, in Ludwigshafen – melden.