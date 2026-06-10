Gute Neuigkeiten für alle Wasserratten: Der Kiosk im Kreisbad Heidespaß wird wieder geöffnet. Auch die Modernisierung des Schwimmbad-Parkplatzes soll bald abgeschlossen sein.

Auf dem Gelände des Kreisbads Heidespaß nimmt der neue Parkplatz mit Fotovoltaik-Überdachung Formen an. „Die PV-Anlage soll einen jährlichen Stromertrag von rund 120.000 bis 135.000 kWh erbringen – das entspricht einer CO 2 -Einsparung von rund 108 Tonnen gegenüber fossiler Stromerzeugung“, teilt die Kreisverwaltung mit. Der künftige Solarstrom soll ins Kreisbad fließen, um dort zum Beispiel die Pumpen zu betreiben.

Erhöhte Arsenwerte im Boden

„Aktuell laufen die Tiefbauarbeiten. In der kommenden Woche steht die Asphaltierung der Buswendeschleife an“, erläutert die Verwaltung zum Stand der Bauarbeiten auf dem Parkplatz. „Die Bushaltestelle ist bereits aufgestellt, im Anschluss werden die Mastleuchten wieder gesetzt und um drei neue ergänzt.“ Dass der ursprünglich für Ende 2025 angepeilte Termin für die Wiedereröffnung des Heidespaß-Parkplatzes nicht gehalten werden konnte, habe mehrere Gründe. „Beim Erdaushub wurden Böden mit erhöhten Arsenwerten gefunden, die aufwendig und fachgerecht entsorgt werden mussten“, erläutert die Kreisverwaltung. Zudem habe ein hoher Grundwasserstand die Fundamentgründung erschwert. Hinzugekommen seien witterungsbedingte Verzögerungen in den Wintermonaten.

Inzwischen befindet sich das Projekt allerdings auf der Zielgeraden, die Eröffnung des Parkplatzes ist für Samstag, 1. August, geplant – vorbehaltlich des Abschlusses der Arbeiten an der PV-Anlage. Rund 70 Parkplätze sollen auf dem modernisierten Areal für die Besucherinnen und Besucher dann zur Verfügung stehen.

Kiosk geht wieder in Betrieb

Gute Nachrichten gibt es auch für die Gastronomie im Kreisbad Heidespaß: Ab Mittwoch, 1. Juli, soll der seit mehreren Jahren verwaiste Kiosk wieder öffnen. „Die neue Pächterin ist dem Haus vertraut, ihre Familie betreibt bereits ein Bistro in einem der Kreisbäder“, teilt die Verwaltung auf Anfrage der RHEINPFALZ mit. Die Gastronomie im „Heidespaß“ war seit 2020 infolge der Corona-Pandemie geschlossen.

Erfahrungsgemäß sei die Suche nach Pächterinnen und Pächtern für kleinere Einrichtungen schwierig. „Umso mehr freuen wir uns, eine Pächterin gefunden zu haben, die dieses Angebot für unsere Gäste ermöglicht“, heißt es seitens der Kreisverwaltung. Die genauen Öffnungszeiten des Kiosks stünden allerdings noch nicht fest. „Wichtig ist uns, dass das Bistro an besucherstarken Tagen geöffnet ist.“