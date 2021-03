Rhein-Pfalz-Kreis. Könnten Kreis- und Stadtverwaltung künftig näher zusammenrücken, die gleiche technische Infrastruktur nutzen und sogar in einem Gebäude untergebracht sein? Diesen Vorstoß hat Ludwigshafens Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) gemacht. Und die Idee gleich über den großen Verteiler geschickt. Damit hat sie für Landrat Clemens Körner (CDU) den „Aufschlag gründlich verpatzt.“

Dass die Verwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises über einen Umzug nachdenkt, womöglich in den Landkreis hinaus, ist seit Längerem im Gespräch – und in der Planung. Die Idee von Ludwigshafens Oberbürgermeisterin ist neu. Und sie wurde nicht nur dem Landrat unterbreitet. „Sie wurde im ganzen Land verteilt“, sagt Clemens Körner. „Ich finde aber, dass man eine Idee zunächst einmal mit denen bespricht, die diese Idee direkt betrifft. Man setzt sich an einen Tisch und redet. Das ist guter Stil. Und man bespricht diese Idee in den jeweiligen Gremien.“ Steinruck hat dagegen einen Weg gewählt, der dem Landrat missfällt. Sie hat nicht nur ihn angeschrieben, sondern auch das Innenministerium, den Landesrechnungshof und die Aufsichtsbehörde ADD informiert. In der Presse sei das Thema auch schon. „Ohne, dass wir uns unterhalten konnten. Das ist kein guter Stil“, sagt Körner.

Steinruck hat am Montag dem Stadtrat berichtet, dass sie Körner den Vorschlag für eine gemeinsame technische Infrastruktur für ein künftiges Rathaus beziehungsweise Kreishaus unterbreitet habe. Dies ließe sich bei getrennten Verwaltungen eventuell auch in einem Gebäude umsetzen – vorausgesetzt, der Standort des Kreishauses bleibe Ludwigshafen, wofür es gute Gründe gebe. Körner möchte sich zu diesem Zeitpunkt auf keine inhaltliche Diskussion einlassen. „Ich möchte darüber zuerst in den Kreisgremien reden. Nur so viel: Es gibt erhebliche Unterschiede zwischen einer Kreis- und Stadtverwaltung.“

Körner möchte mit seiner Verwaltung vom Europaplatz in Ludwigshafen wegziehen. Dafür hat er Argumente: Die Nähe zur maroden Hochstraße und zu künftigen Baustellen. Das jetzige Kreishaus ist zudem veraltet, der Platz beengt. Ein Gutachten hat dem Kreis betätigt, dass es wirtschaftlicher ist, ein neues Kreishaus zu bauen als den alten Standort zu modernisieren. Die Expertise liegt Körner zufolge derzeit bei den Landesbehörden zur Prüfung. Das neue Kreishaus muss mindestens in einem Mittelzentrum stehen, sagt das Land. Im Kreis selbst bietet sich Schifferstadt an. Ein Umzug innerhalb Ludwigshafens ist auch denkbar.