Es soll keine Kritik am Pflegepersonal oder der Ärzteschaft des Klinikums sein, das ist Joerg Schifferstein ganz wichtig zu betonen. Die Umstände seines Aufenthalts als Krebspatient im Klinikum seien aber so unerträglich gewesen, dass er darauf aufmerksam machen will – in der Hoffnung, dass solche Zustände künftig vermieden werden. Unter anderem kritisiert der 55-Jährige, dass er als Krebspatient, der mit Lebenshoffnung versuche, seine Krankheit zu besiegen, direkt neben einem Palliativpatienten untergebracht wurde. In seinem Drei-Bett-Zimmer sei es zu teils „menschenunwürdigen“ Situationen gekommen.

