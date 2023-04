Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es soll keine Kritik am Pflegepersonal oder der Ärzteschaft des Klinikums sein, das ist Joerg Schifferstein ganz wichtig zu betonen. Die Umstände seines Aufenthalts als Krebspatient im Klinikum seien aber so unerträglich gewesen, dass er darauf aufmerksam machen will – in der Hoffnung, dass solche Zustände künftig vermieden werden.

Es war Ende Oktober, als sich Joerg Schifferstein für vier Tage in der Medizinischen Klinik (MA 01) aufhielt, weil für ihn nach sechs Chemotherapien eine Nachkontrolle anstand.