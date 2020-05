Die Krebsgesellschaft Rheinland-Pfalz reagiert auf die Kontaktbeschränkungen wegen der Corona-Pandemie und möchte Krebspatienten und ihren Familien daher verstärkt Online-Angebote machen.

Viele Krebspatienten vermissen den persönlichen Kontakt zu den vertrauten Ansprechpartnern in den Beratungszentren, die seit Mitte März für den Publikumsverkehr geschlossen sind. Ein Beratungszentrum ist in der Ludwigstraße in der Ludwigshafener Innenstadt. Zudem fehlt der Austausch in den Selbsthilfegruppen oder verschiedenen Kursangeboten, die ebenfalls bis auf weiteres ausgesetzt sind. „Viele Sorgen und Nöte können unsere Beratungskräfte in teilweise sehr intensiven Telefonaten auffangen und gemeinsam mit den Ratsuchenden Wege finden, um die aktuelle Krise gut zu überstehen und zu meistern“, erläutert Thomas Schopperth, Geschäftsführer der Krebsgesellschaft Rheinland-Pfalz.

Dauer des Ausnahmezustands nicht absehbar

Da aber nicht absehbar sei, wie lange dieser Ausnahmezustand gerade für Krebspatienten als besondere Risikogruppe noch andauern wird, habe man nun das Leistungsspektrum um Online-Formate ergänzt. Dabei achte man strikt auf die Datenschutz-Anforderungen. „Ab sofort steht neben der Beratung per Telefon und E-Mail auch die Möglichkeit zu einer persönlichen Video-Sprechstunde zur Verfügung“, so Schopperth. Damit könnten die Mitarbeiter der Krebsgesellschaft wieder flexibler auf individuelle Bedürfnisse der Ratsuchenden reagieren.

Video-Sprechstunden als Alternative

Die Terminvereinbarung für eine Video-Sprechstunde erfolgt telefonisch oder per E-Mail. Für die Sprechstunde erhalten Ratsuchende dann einen Link per E-Mail oder SMS, über den sie zum persönlichen Beratungsgespräch gelangen. Weitere Informationen dazu gibt es online unter www.krebsgesellschaft-rlp.de oder beim Ludwigshafener Beratungszentrum, Telefon 0621/578572.